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На Магадане восемь человек спасли с оторвавшейся льдины

Медпомощь рыбакам не потребовалась

ТАСС, 15 января. Спасатели совместно с местными жителями в селе Балаганное Магаданской области спасли группу из восьми человек, которая утром субботы оказалась на оторвавшейся льдине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"К спасательной операции присоединились местные жители и сотрудники отдельного поста ПЧ-10 областного пожарно-спасательного центра из села Балаганное. На лодках им удалось добраться до рыбаков, пересадить их в плавсредства и доставить к берегу. Медицинская помощь гражданам не потребовалась", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для помощи рыбакам спасатели приготовили вертолет Ми-8, однако он не потребовался.

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