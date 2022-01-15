Аэропорт Волгограда задерживает рейсы из-за ледяного дождя

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Аэропорт Волгограда перестал принимать самолеты из-за ледяного дождя, сообщила в субботу журналистам специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов. На данный момент коэффициент сцепления соответствует нормативному, но требуется некоторое время для возобновления приема и выпуска самолетов", - сказала она.

Из-за непогоды рейс из Москвы авиакомпании Аэрофлот SU1184 ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Также задержан рейс авиакомпании UTair UT141 из Сочи, соответственно, задержан и вылет данного воздушного судна в Воронеж. Также задержаны рейсы авиакомпаний "Победа" DP181, "Сибирь" S7214 и "Россия" FV6145 из Москвы.

Ранее МЧС по Волгоградской области выпустило предупреждение об очень сильном снегопаде и ветре с порывами до 31 м/с, которые прогнозируют в пятницу и субботу. В регионе в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение автобусов по межмуниципальным направлениям. Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по трассам и не создавать препятствий для работ снегоуборочной техники.