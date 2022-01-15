На Ставрополье вывезли пассажиров рейсового автобуса, съехавшего на обочину

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Пассажиров рейсового автобуса Астрахань - Краснодар, который съехал на обочину на Ставрополье и не смог дальше продолжить движение, вывезли с места происшествия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Людей частично вывезли общественным транспортом, кого-то забрали родственники. Людей на месте происшествия уже нет", - отметили в МЧС.

Как сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД Главного управления МВД России по краю, автобус съехал с дороги из-за сильного ветра. "Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги на обочину, где автобус увяз в снегу. На место происшествия сразу же прибыл наряд ДПС, для 40 пассажиров был вызван сменный автобус, который доставил пассажиров к месту следования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ожидается специальный эвакуатор для увязшего в снегу автобуса. На месте дежурит наряд ДПС.

15 января на автодороге Новоалександровск - Кропоткин рейсовый автобус Астрахань - Краснодар съехал с дороги на обочину и не смог продолжить движение. В автобусе находился 31 пассажир (в том числе один ребенок), пострадавших нет.