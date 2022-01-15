Суд арестовал предпринимателя из ХМАО, организовавшего продажу суррогатного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Суд заключил под стражу предпринимателя, организовавшего продажу контрафактного алкоголя в поселке Унъюган (Ханты-Мансийский автономный округ), где после употребления спиртосодержащей жидкости погибли три человека, еще один находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в субботу.

"Суд Октябрьского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре избрал в отношении предпринимателя, организовавшего реализацию контрафактной алкогольной продукции жителям поселка Унъюган, меру пресечения в заключение под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Также от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО скончались 12 человек, еще семь пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. В Тюмени задержан владелец торговой точки в поселке Кондинское, арестован его сын, который приобрел опасный алкоголь. Продавщице магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.

В лесу и на свалке, а также в пойме реки Конда найдено более 800 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время силовики выясняют географию возможных продаж, так как не исключено, что суррогат мог поставляться и в другие муниципалитеты Югры.