Движение большегрузов ограничили на трассе в Удмуртии из-за затора

ТАСС, 15 января. Выезд автобусов из автовокзалов на трассу Воткинск - Ижевск задержан из-за затора. До его ликвидации также временно ограничено движение большегрузов. Об этом сообщает в субботу пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"По информации Миндортранса республики, временно ограничено движение грузового транспорта на дороге Воткинск - Ижевск. До ликвидации затора. Выезд автобусов из автовокзалов по этому маршруту задержан", - говорится в сообщении ведомства.

На трассе работают экипажи ГИБДД, регулируя движение. К месту скопления направлены силы и средства Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и поисково-спасательной службы.

По данным синоптиков, в Удмуртии сейчас минус 12 градусов, идет снег, ветер 4 м/с.