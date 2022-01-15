В Крыму и Севастополе из-за непогоды произошли отключения электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии произошли в субботу в Республике Крым и в Севастополе из-за ураганного ветра. В Крыму электроснабжение нарушено у 3,2 тыс. жителей, сообщается в Telegram-канале "Крымэнергоинформ".

По сообщению Гидрометцентра, 15 января в республике Крым действует штормовое предупреждение об ураганном ветре до 30-35 м/с. Энергетики в ночь с 14 на 15 января ликвидировали последствия шторма в горных районах Крыма, Бахчисарайском, Первомайском, Кировском, Судакском и Белогорском районах.

"По состоянию на 09:00 мск в Крыму отключены семь линий электропередачи 10 кВ в Белогорском, Кировском, Первомайском районах и городском округе Судак. Без электроэнергии остаются около 3,2 тыс. абонентов. Восстановительные работы планируется завершить полностью в течение 15 января", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Крымские и севастопольские энергетики работают в режиме повышенной готовности: в связи с ситуацией увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, сформирован необходимый запас материалов, предусмотрена возможность оперативной транспортировки и применения резервных источников снабжения электроэнергией.

В Севастополе за минувшую ночь поступило 11 обращений. Сейчас бригада энергетиков работает в районе балки Бергмана, где произошел обрыв провода и частично отключены шесть ТП. "Севастопольэнерго" отрабатывает четыре заявки по обрыву проводов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым предупредило о снегопадах и усилении ветра до 30 м/с в субботу. Власти Крыма еще в среду предупредили туристов о надвигающейся на полуостров непогоде и рекомендовали отложить экскурсии в горы и леса, не выходить в море.