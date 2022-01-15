Зона аварийного отключения света увеличилась до 59 тыс. жителей на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Ураганный ветер привел к отключению электроснабжения в 18 населенных пунктах Ставрополья. В зоне отключения проживают 59 тыс. человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Усиление ветра было зафиксировано на Ставрополье в пятницу. К вечеру в регионе отключения электроэнергии были зафиксированы в четырех населенных пунктах. К утру субботы зона аварийного отключения на Ставрополье расширилась.

"Отключенными от электроснабжения остаются 18 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, а именно более 23 тыс. домовладений с населением 59 тыс. человек, из них 16 тыс. детей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения в движении автомобилей и пешеходов в населенных пунктах отсутствуют.

"Реагирование оперативными службами Ставропольской краевой подсистемы РСЧС организовано своевременно. Аварийно-восстановительные работы на территории края продолжаются. К ликвидации последствий непогоды привлечены 208 человек и 66 единиц техники. Сил и средств достаточно", - сообщает ведомство.

По прогнозу краевого Центра по гидрометеорологии, в первой половине дня 15 января в северной части Ставрополья ожидается усиление ветра до 30 м/с. Из-за неблагоприятного прогноза с четверга решением властей в регионе введен режим повышенной готовности, в Ставрополе в субботу утром введен режим ЧС.