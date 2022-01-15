На южное побережье Самоа обрушилось цунами

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Более 100 семей в самоанских округах Палаули и Сатупаитеа были эвакуированы из-за цунами, обрушившегося на южное побережье архипелага после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. Об этом в субботу сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, волна цунами разрушила береговую линию и повредила часть домов в округах Палаули и Сатупаитеа, расположенных на южном берегу острова Савайи (крупнейший остров архипелага). По словам исполняющего обязанности комиссара полиции Самоа Ауапау Логойтино Филипо, люди были эвакуированы на возвышенность и данных о пострадавших пока нет.

Из-за продолжающейся вулканической активности угроза цунами была объявлена на островах Фиджи, в Королевстве Тонга, в Американском Самоа и Новой Зеландии.

Власти Фиджи открыли эвакуационные центры в ряде школ и колледжей страны, призвав жителей держаться подальше от побережья "из-за сильного течения и опасных волн". Король государства Тонга Тупоу IV был эвакуирован из своего дворца вместе с жителями столичного квартала Нукуалофа, который был частично затоплен из-за высоких штормовых волн.

Ранее сообщалось, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января и продолжается до сих пор. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.