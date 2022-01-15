МВД просит арестовать третьего предполагаемого хакера, рассылавшего вирусы-вымогатели

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи следственного департамента МВД РФ просят Тверской суд Москвы арестовать еще одного из участников группы хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, следствие просит отправить его в СИЗО также на два месяца.

"Следствие просит суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев в отношении Хансвярова Руслана Алиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", - сказала собеседница агентства.

Накануне Тверской суд удовлетворил аналогичные ходатайства следствия в отношении Романа Муромского и Андрея Бессонова. По данным источника ТАСС, фигуранты являются тремя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, задержанных правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Пресечение деятельности группировки

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС сообщили, что во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества под названием REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий "послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений.