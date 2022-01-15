В ДНР и ЛНР из-за непогоды обесточено около 17 тыс. абонентов

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Около 17 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) из-за сильного ветра. Соответствующие данные опубликованы в субботу на сайтах МЧС республик.

По данным МЧС ДНР, энергоснабжение нарушено в полутора десятках населенных пунктов: Макеевке, Горловке, Снежном, Торезе, Шахтерске и окрестных селах. По состоянию на утро субботы, без электроэнергии находились 14 426 абонентов, а также 27 социальных и инфраструктурных объектов. На международном пункте пропуска "Мариновка" на границе с Россией из-за аварийного отключения пришлось задействовать электрогенераторы.

В ЛНР без света остались примерно 2,4 тыс. абонентов в Антрацитовском и Свердловском районах, а также во входящем в состав Кировска поселке Голубовское.

Идут восстановительные работы.

В регионе наблюдаются сложные погодные условия. 15 января, по данным синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 27 м/с. Температура воздуха от 0 до минус 5 градусов, на дорогах гололедица.