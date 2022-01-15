Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за аварийного отключения

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийного отключения, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в семи районах Республики Дагестан (Сергокалинский, Дербентский, Карабудахкентский, Курахский, Левашинский, Каякентский, Буйнакский районах) и пригороде Махачкалы. Без энергоснабжения остаются 67 населенных пунктов с населением 103 698 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в восстановлении энергоснабжения задействованы 170 человек.

В Дагестане отмечается ухудшение погоды - снегопад, сильный ветер с порывами до 25 м/с. "В этой связи энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" переведены на особый режим работы", - говорится в сообщении ПАО "Россети Северный Кавказ".