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В ДТП с погрузчиком в Архангельской области погиб один человек

Еще двое тяжело пострадали

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Один человек погиб, два тяжело пострадали при столкновении легковой машины с автопогрузчиком, который убирал снег в Котласе Архангельской области в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России.

"По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo, двигаясь по проспекту Мира в городе Котласе допустил столкновение с фронтальным погрузчиком, проводящим работы по уборке снега. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля - женщина 1984 года рождения. Водитель и второй пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, предполагаемый виновник ДТП не имел права управления транспортным средством и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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