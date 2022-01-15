В ДТП с погрузчиком в Архангельской области погиб один человек

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Один человек погиб, два тяжело пострадали при столкновении легковой машины с автопогрузчиком, который убирал снег в Котласе Архангельской области в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России.

"По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo, двигаясь по проспекту Мира в городе Котласе допустил столкновение с фронтальным погрузчиком, проводящим работы по уборке снега. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля - женщина 1984 года рождения. Водитель и второй пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, предполагаемый виновник ДТП не имел права управления транспортным средством и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.