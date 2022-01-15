Суд Москвы отклонил иск главаря банды на 7 тыс. евро из-за условий содержания в "Бутырке"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отклонил иск пожизненно осужденного главаря преступной группы из подмосковного Королева, который требовал взыскать 7 тыс. евро в качестве компенсации за плохие условия содержания в СИЗО "Бутырка". Об этом говорится в тексте судебного решения, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Тверской районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Сафронова А. А. к ФСИН России, ФКУ СИЗО-2 "Бутырка" о признании ненадлежащими условий содержания, взыскании компенсации морального вреда в размере 7 тыс. евро и решил в удовлетворении иска о признании ненадлежащими условий содержания, взыскании компенсации морального вреда, отказать", - говорится в документе.

Как следует из материалов дела Сафронова, он признан виновным в незаконном хранении оружия, создании банды, а также в нескольких убийствах. Он приговорен к пожизненному сроку заключения. С 18 октября 2019 года по 28 января 2021 года он содержался в "Бутырке". По его мнению, условия там нарушают его права, и потребовал взыскать 7 тыс. евро в качестве компенсации.

В своем исковом заявлении он отметил, что в камерах отсутствует принудительная вентиляция, туда из-за решеток на окне поступает недостаточное количество свежего воздуха. За окном камеры № 69, в которой Сафронов сидел, находилось техническое оборудование, которое издавало шум, мешающий ему спать и вызывающий головную боль. Кроме того, в заявлении он добавил, что прогулочные дворики сверху закрыты защитной сеткой, из-за чего туда не поступал свежий воздух в достаточном объеме. Также во двориках не имелось спортивных снарядов, что ограничивало возможность занятия спортом, кроме этого, пол в прогулочных двориках был неровным.

Суд установил, что камеры, в которых содержался истец, были оборудованы форточками и системой принудительной вентиляции, кроме того, проветривание камер дополнительно осуществлялось при выводе заключенных на ежедневную прогулку. Нарушений норм освещения камер суд также не установил. "Доводы истца о том, что в период содержания в камере № 69 за окном таковой находилось какое-то техническое оборудование, которое издавало шум, мешающий спать и вызывающий головную боль, не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела", - говорится в тексте решения суда. В нем также отмечается, что полы в прогулочных двориках неровные, так как выполнены из специальных непылящих, нескользких и морозо-водостойких материалов в соответствии с требованиями соответствующих норм. Суд также подчеркнул, что Сафронов признан склонным к побегу и нападению на охрану СИЗО, в связи с чем во время пребывания в изоляторе за ним осуществлялся особый контроль.

Осужденный не согласился с решением суда и подал жалобу в Мосгорсуд.