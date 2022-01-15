Почти 1,5 тыс. населенных пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Сильные порывы ветра вызвали отключение электроснабжения в 1 418 населенных пунктах Украины. Об этом в субботу сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) 15 января в результате осложнения погодных условий - порывов ветра - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 1 418 населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Без электроснабжения остались населенные пункты в 16 областях, больше всего - во Львовской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской.

В спасательном ведомстве добавили, что в результате непогоды в Киеве погиб человек. "Произошло падение дерева на автомобиль, в результате чего один человек погиб и один человек пострадал, он госпитализирован, состояние тяжелое", - уточнили в службе. В поселке городского типа Степань Ровенской области ветер повредил металлический дымоход котельной, без теплоснабжения остались школа, районная больница с 13 пациентами и гериатрический центр с 25 пациентами.

Кроме того, в городе Бровары Киевской области ветром повреждена крыша административного здания, в селе Княжичи - крыша школы, в поселке городского типа Калиновка - крыша дома культуры, в поселке Сосница Черниговской области - крыша детского сада.

По данным Укргидрометцентра, днем в субботу в регионах страны порывы ветра могут достигать 20 м/с.