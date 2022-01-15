При пожаре в Челябинской области погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в Чебаркульском муниципальном районе Челябинской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу: Чебаркульский муниципальный район, д. Половинка, ул. Троицкая, д. 3. По прибытии подразделений горел дом на площади 25 кв. м. В 11:05 (09:05 мск) открытое горение было ликвидировано. При проливке и разборке пожара обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в пожаре погибли мужчина и две женщины. Для установления причины произошедшего на место направлена испытательная пожарная лаборатория. Во время тушения пожара было задействовано 25 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, 3 единицы техники.