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Суд арестовал еще двух участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал еще двух участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

"Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука М. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года", - сказала она.

По ее словам, аналогичная мера пресечения выбрана в отношении Руслана Хансвярова.

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