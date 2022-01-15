В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погиб один человек

ТАСС, 15 января. Один человек погиб, трое, включая несовершеннолетнего, получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По предварительной информации, сегодня около 11:20 на 510-м км автодороги "М7 - Волга" в Лысковском районе водитель автомобиля "Нива", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, при крутом спуске не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lexus, идущим в попутном направлении, который от полученного удара столкнулся с автомобилем Mazda6, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Нивы" от полученных травм скончался в машине скорой помощи, еще три пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили различные травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация предварительная, отметили в пресс-службе ведомства.