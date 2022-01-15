МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. В мебельном цехе в Махачкале произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе в г. Махачкала по ул. Юго-Восточная, 47/1. В 14:28 прибытие пожарного расчета. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Позже сообщали о локализации пожара.

"Пожар локализован. По уточненной информации, его площадь составляет 150 кв. м. Общая площадь склада 400 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что огнем было охвачено строение ангарного типа на площади 400 кв. м.