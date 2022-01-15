В Петербурге ведущего инженера крупного девелопера подозревают в коммерческом подкупе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении ведущего инженера по техническому надзору одного из крупных девелоперов Петербурга. Его подозревают в коммерческом подкупе почти на 500 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками ЭБиПК ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), в рамках которого 13 января на объекте по адресу: ул. 2-я Комсомольская, участок 7, был задержан 45-летний мужчина, ведущий инженер по техническому надзору", - говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, с 1 января 2021 года по настоящее время с использованием своего служебного положения мужчина предложил представителям коммерческой фирмы, осуществляющим выполнение подрядных работ по договору на строительном объекте, расположенном по адресу: ул. 2-я Комсомольская, ежемесячно выплачивать ему вознаграждение в виде коммерческого подкупа. Денежные средства подозреваемый рассчитывал получать за то, что не будет препятствовать в приемке строительно-монтажных работ, выполняемых организацией, а также формальном осуществлении проверок качества готовой продукции. Предположительно, за это время инженеру удалось получить не менее 490 тыс. рублей. Он был задержан с поличным на месте преступления.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.