В Петербурге арестовали сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в педофилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга до середины марта арестовал сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в педофилии. Об этом в субботу сообщили в городской объединенной пресс-службе судов.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Мягкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"), в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения. Срок меры - 13 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что процесс проходил в закрытом режиме.

Мягков был задержан 14 января, обвинение ему не предъявлялось, свою вину мужчина не признал.

Ранее в транспортной полиции ТАСС сообщили, что подозреваемый поступил на службу в органы внутренних дел в 2021 году, уже после предполагаемых преступлений. В случае подтверждения вины он будет уволен. На данный момент мужчина является сотрудником одного из линейных отделов транспортной полиции.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы своего брата, с которым жил в одной квартире. На момент знакомства с ним пострадавшей было семь лет, осенью 2021 года ей исполнилось 16 лет.