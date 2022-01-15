Сель сошел на участок дороги в курортном микрорайоне Сочи

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. На 138-м км федеральной трассы А-147 рядом с курортным микрорайоном Сочи, поселком Головинка, сошел сель. Движение на автодороге ограничено, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации города-курорта.

"По информации Упрдор "Черноморье", на 138-м км федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий задействовали пять единиц техники, добавили в пресс-службе.

Ранее региональное управление МЧС по Кубани сообщало о штормовом предупреждении в Сочи до 15 января из-за сильного снегопада. Сейчас снег в городе-курорте временно прекратился.