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Полиция Швеции заметила беспилотники над двумя АЭС страны

Один из наблюдавшихся беспилотников был настолько большим, что мог преодолевать сильный ветер, дувший во время его полета над электростанцией

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Шведская полиция подтвердила в субботу информацию о том, что над атомными электростанциями Форсмарк и Оскарсхамн были замечены беспилотники. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Что касается третьей АЭС - Рингхальс, их присутствие над ней пока не подтвердилось.

"Начаты предварительные следственные действия, они ведутся на региональном уровне. Расследование инцидентов координируется национальным оперативным отделом полиции (NОА). Полиция постоянно сотрудничает с соответствующими органами и субъектами. На данный момент подозреваемых нет", - отмечено в сообщении.

Как сообщил телеканал SVT, похожий на беспилотник объект был замечен в пятницу вечером над АЭС Форсмарк. В это же время над другой шведской АЭС - Оскарсхамн - наблюдался полет другого аппарата. Кроме того, "некой формы предметы" якобы видели на еще двумя станциями - Рингхалс и Барсербек. Министерство обороны было поставлено в известность о происшествии.

Наблюдавшийся над Форсмарком беспилотник был настолько большим, что мог преодолевать сильный ветер, дувший во время его полета над электростанцией. Прибывший полицейский патруль в течение часа пытался захватить воздушного нарушителя, но безрезультатно.

В полиции заявили, что на территорию АЭС аппарат не приземлялся и никаких предметов не сбрасывал. Что касается беспилотников, замеченных у других атомных станций, то нет точных данных, пролетали ли они непосредственно над их территориями или в непосредственной близости от них. "Это очень серьезные происшествия. Через систему национальной координации мы расследуем возможную взаимосвязь между этими событиями", - заявила пресс-секретарь полиции Петра Блумквист.

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