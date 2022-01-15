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На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 м

Волны высотой до 1 м могут охватить все тихоокеанское побережье страны
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай EYEPRESS via Reuters Connect
Описание
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай
© EYEPRESS via Reuters Connect

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии в субботу на своем сайте объявило угрозу цунами высотой до 3 м, которое может обрушиться на острова на юго-западе страны.

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Волны высотой до 1 м могут охватить все тихоокеанское побережье Японии. Кроме того, цунами высотой до 0,2 м может обрушиться на Токийский залив.

По данным агентства Kyodo, цунами вызвано извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось в Королевстве Тонга 14 января. Власти Японии призывают жителей страны экстренно покинуть прибрежные районы.

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