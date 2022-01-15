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Власти США объявили угрозу цунами на западном побережье из-за вулкана в Королевстве Тонга

Предупреждение касается, в частности, штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил в субботу оповещение об угрозе данного стихийного бедствия для ряда штатов на западе из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга. Соответствующее сообщение размещено на сайте центра.

Предупреждение касается, в частности, штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи.

Ранее сообщалось, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.

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