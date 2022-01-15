Фрирайдер погиб в горах Сочи

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Фрирайдер погиб в субботу на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе горнолыжного курорта "Газпром".

"Сегодня произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами курорта "Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что фрирайд - опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.

Ранее в соцсетях появилась информация, что приезжий лыжник катался в зоне "Лаура" возле трассы "G". Очевидцам и спасателям не удалось помочь мужчине.