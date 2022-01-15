На трассе на Кубани из-за обледенения дороги за 20 минут произошло шесть ДТП

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. За 20 минут на участке трассы А-146 в Северском районе Краснодарского края зафиксированы шесть дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В Северском районе на 44-45-м км трассы А-146 в период времени с 19:30 мск по 19:50 мск произошло шесть ДТП в результате обледенения проезжей части. На данный момент работает комбинированная дорожная машина, в сторону Новороссийска движение организовано", - сказали в ведомстве, уточнив, что пострадавших нет.

Экстренное предупреждение в связи с непогодой было объявлено в Краснодарском крае в пятницу, в регионе 14 и 15 января прогнозировали снегопады, ливни, сильный ветер, подъем воды в реках. На юго-западных притоках реки Кубани (Северский, Абинский, мунициальный район Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Также местами в крае, в том числе в горах, ожидается сильный ветер с порывами до 30-35 метров в секунду.