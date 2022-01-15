Следователи выявили новый эпизод по уголовному делу главы района в Смоленской области

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи выявили новый эпизод в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по подозрению главы района Смоленской области в превышении полномочий, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Суд в сентябре 2021 года арестовал главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Задержание и арест Журавлева связаны с расследованием уголовных дел, которые были возбуждены по жалобам граждан, проживающих в нескольких аварийных домах в городе Гагарине. Следователи также выявили, что в период с марта по июнь 2019 года Журавлев под угрозой увольнения поручил подчиненной допустить к торгам на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева только компанию "Спецпроект-Регион". Заключение контракта с организацией повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций.

"В рамках расследования данных уголовных дел следователями выявлен новый эпизод преступной деятельности обвиняемого, связанный с нарушением порядка очередности предоставления земельных участков многодетным семьям. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, уголовные дела соединили в одно производство. Следователи установили, что в апреле 2021 года глава Гагаринского района подписал постановление о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка многодетной семье, которая была поставлена на учет лишь в феврале 2021 года.