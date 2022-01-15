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Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону

Дети находились на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств, были пристегнуты ремнями безопасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Авария с участием автомобилей Tagaz Tager и Hyundai Solaris произошла днем в субботу под Ростовом-на-Дону. В результате травмы получили трое несовершеннолетних, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло около 14:20 мск на 20-м км автодороги Самбек - Матвеев Курган. По предварительным данным, водитель автомобиля Tagaz Tager не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris и допустил с ним столкновение.

"В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Hyundai Solaris", - сообщил представитель ГИБДД. Он уточнил, что несовершеннолетние находились на заднем сиденье без детских удерживающих устройств, были пристегнуты ремнями безопасности.

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