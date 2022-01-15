СМИ: в Техасе прихожан синагоги взяли в заложники

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. В городе Колливилль (штат Техас) неизвестный захватил заложников в синагоге. Об этом сообщает в субботу телеканал BNO News.

Предполагаемый злоумышленник вооружен. По данным телеканала, он угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание.

В свою очередь полиция сообщила в своем Twitter, что всех жителей близлежащих районов эвакуируют, проводится спецоперация. Телеканал CNN отмечает, что на месте работают сотрудники ФБР. По словам представителя полиции Дары Нельсон, на данный момент никто не пострадал. ФБР ведет переговоры с захватившим заложников, добавила Нельсон.