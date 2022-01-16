Петербуржцев предостерегли от мошенников, предлагающих "красивые даты" для свадьбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,16 января. /ТАСС/. Объявления мошенников о продаже "красивых дат" для регистрации браков стали чаще появляться в Сети, об этом петербуржцев предупредили в городском комитете по делам ЗАГС.

"В социальных сетях и популярных сервисах интернет-объявлений участились случаи публикации предложений о продаже "красивых дат" регистрации брака в районных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга. Органы ЗАГС Санкт-Петербурга не занимаются коммерческой деятельностью и не продают время регистрации и "красивые даты", а действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и тем более продажу выбранной даты и времени другим людям", - говорится в сообщении комитета на странице в сети "ВКонтакте".

Комитет опубликовал скриншоты объявлений. Самой дорогой и популярной стала возможность зарегистрировать брак 02.02.2022, за нее мошенники просили от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В пресс-службе комитета также напомнили, что пошлина за государственную регистрацию заключения брака в районных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. При электронной подаче заявления и безналичной оплате на портале госуслуг предоставляется скидка 30%.