Полиция Далласа усиливает охрану синагог на фоне захвата заложников в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Власти Далласа (штат Техас) усиливают наряды полиции у еврейских религиозных центров в городе из-за захвата заложников в синагоге в Колливилле. Об этом сообщил в Twitter в субботу мэр города Эрик Джонсон.

"В качестве меры предосторожности полиция Далласа развернула дополнительные патрули около синагог и других объектов. Полиция работает с еврейской общиной, местными властями, властями штата, федеральными [ведомствами] для отслеживания любых вызывающих беспокойство вопросов и угроз в связи с ситуацией в Колливилле", - написал мэр.

Телекомпания ABC ранее сообщила, что в заложниках в Колливилле находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. Как заявил телеканалу неназванный представителей властей, вооруженный мужчина утверждает, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.