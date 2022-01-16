Полиция Вашингтона усилит патрулирование у религиозных учреждений из-за событий в Техасе

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Полиция Вашингтона в качестве меры предосторожности усилит патрулирование близ религиозных учреждений в связи с захватом заложников в синагоге в Колливилле (штат Техас).

"Хотя в настоящее время нет реальной угрозы в [столичном] округе [Колумбия], столичная полиция усилит наблюдение вокруг религиозных учреждений", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter правоохранителей.

Телекомпания ABC ранее сообщила, что в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. Как заявил телеканалу неназванный представителей властей, вооруженный мужчина утверждает, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.