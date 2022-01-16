Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Захвативший в субботу заложников в американском городе Колливилл (штат Техас) отпустил одного человека - мужчину. Об этом говорится в распространенном сообщении городской полиции.

"Мужчина освобожден, он не пострадал, <...> не нуждается в медицинской помощи. Сотрудники Федерального бюро расследований продолжают переговоры с подозреваемым", - отметили правоохранители. Предположительно, в здании остаются еще трое заложников. С момента захвата заложников прошло более шести часов.

Телекомпания ABC ранее сообщила, что в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. Как заявил телеканалу неназванный представителей властей, вооруженный мужчина утверждает, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.