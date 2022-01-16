При пожаре в ресторане в центре Москвы погибла женщина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Женщина погибла в результате пожара в ресторане в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, 34к1. В одном из помещений найдена погибшая", - сказал собеседник агентства.

Еще один пострадавший самостоятельно эвакуировался из горящего здания. После осмотра его госпитализировали.

По его словам, площадь пожара составляет 50 кв. м. Открытое горение ликвидировали.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС подтвердили информацию о пожаре. "Горела мебель на общей площади около 50 кв. м. В 04:32 пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадало два человека, из них один человек погиб", - сказали в пресс-службе.