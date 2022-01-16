В ДТП в Иркутской области погиб человек

ТАСС, 16 января. На трассе к северу от Иркутска в Боханском районе Приангарья утром в воскресенье столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб и еще шесть пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня утром на 100-м км автодороги Иркутск - Оса - Усть - Уда в районе села Тараса Боханского района столкнулись два автомобиля: Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение. Погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших нет несовершеннолетних. Инспекторы ГИБДД работают на месте аварии.