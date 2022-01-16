СМИ: в Японии число поврежденных из-за цунами судов достигло 20

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 судов, которые находились в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, получили повреждения из-за цунами. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

По его информации, суда были перевернуты и снесены в океан. Ранее сообщалось о 10 поврежденных японских судах.

В воскресенье около 230 тыс. жителей Японии, проживающих в районах на побережье Тихого океана, получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Сведений о пострадавших не поступало. Кроме того, были отменены 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в ночь с 15 на 16 января в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. По его информации, риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. На побережье в различных районах Японии были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра, сообщалось о возможности цунами высотой до 3 метров.