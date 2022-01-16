Четыре регулярных авиарейса задержали в аэропорту Оренбурга из-за непогоды

ОРЕНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Непогода стала причиной задержки четырех авиарейсов в Москву и Санкт-Петербурга из аэропорта Оренбурга, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.

"16 января по причине неблагоприятных метеоусловий (снег, метель) в аэропорту г. Оренбурга задержаны четыре регулярных авиарейса. Более 500 пассажиров ожидают вылеты", - сообщает ведомство. Речь идет о трех рейсах в Москву и одном в Санкт-Петербург. Транспортная прокуратура ведет контроль за оказанием услуг, организована мобильная приемная.

По данным Приволжского УГМС в области в субботу было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами до 25-27 м/с и метели. Температура воздуха по данным синоптиков на данный момент составляет минус 12 градусов.