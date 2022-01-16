Прокуратура начала проверку в связи с гибелью человека при пожаре в ресторане в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту гибели работника ресторана в Москве в результате пожара.

"В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, в результате пожара погиб мужчина 1993 года рождения, работавший поваром, а также пострадал охранник 1979 года рождения, он госпитализирован.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что погибла женщина. Пожар произошел около 4 часов утра в ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, 34, корп. 1. Горели мебель и оборудование на втором этаже на площади 50 кв. м.