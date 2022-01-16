СК возбудил дело по факту гибели повара при пожаре в ресторане в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в ресторане в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - сообщила Иванова. - Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки и другие. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая".

Пожар произошел около 4 часов утра в ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной, 34, корп. 1. Горели мебель и оборудование на втором этаже на площади 50 кв. м. В результате погиб мужчина 1993 года рождения, работавший поваром, а также пострадал охранник 1979 года рождения, он госпитализирован. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.