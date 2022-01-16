Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Тайваня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в Тихом океане у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова.

Подземные толчки ощущались на территории трех уездов. Эпицентр стихии находился в 66,5 км от береговой линии, а очаг залегал на глубине 55,4 км под морским дном. Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.