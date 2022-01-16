Sky: преступник, захвативший синагогу в Техасе, был гражданином Великобритании

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Преступник, захвативший синагогу в американском городе Колливилль (штат Техас), был гражданином Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в воскресенье британский телеканала Sky News.

По словам корреспондента телеканала, Sky News "получил подтверждение того, что мужчина был британским гражданином". На это косвенно указывает и тот факт, что преступник говорил с сильным британским акцентом. Его голос можно было услышать в ходе прямой трансляции службы в синагоге, которая велась в социальной сети Facebook.

В МИД Великобритании пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, заявив Sky News, что британские дипломаты "находятся в контакте с местными властями" и пристально следят за ситуацией.

В субботу вечером глава полиции Колливилля сообщил на пресс-конференции, что преступник мертв, а люди, которых он взял в заложники, освобождены в ходе операции, проведенной ФБР.

Телекомпания ABC ранее сообщила о захвате в заложники четырех человек, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В свою очередь адвокат Аафии Сиддикки Марва Элибиалли заявила телеканалу CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной. Представители правоохранительных органов штата Техас на пресс-конференции отказались предоставить подробности о личности злоумышленника.