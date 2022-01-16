В Волгограде задержали мужчину, причастного к хищению денег у 11 пенсионеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В Волгограде сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в серии телефонных мошенничеств. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник причастен к хищению денег у 11 пенсионеров.

По ее словам, подозреваемый в поисках работы откликнулся на объявление из спам-рассылки, в котором говорилось о несложных обязанностях с высокой заработной платой. Ему предложили забирать у таксистов посылки с наличными деньгами, класть их на свой счет и за вычетом собственного вознаграждения отправлять анонимному работодателю, на что он согласился.

"Потерпевшими от действий телефонных мошенников становились пожилые жители Волгограда. На их домашние телефоны поступали звонки неизвестных, которые представлялись родственниками и говорили о том, что стали виновниками ДТП. Затем им перезванивали люди, называвшие себя адвокатами или сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что спасти близкого человека от длительного тюремного заключения сможет только немедленная выплата значительной суммы", - рассказала Ирина Волк.

В начале разговора собеседники называли цифру в 800 тыс. рублей, но, если таких денег не было, соглашались на меньшую. Купюры необходимо было завернуть в пакет с вещами и передать таксисту, который приезжал к дому для курьерской доставки. "В настоящее время известно об участии задержанного в 11-ти эпизодах криминальной деятельности. Подозреваемый был задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии в арендованной квартире в Центральном районе Волгограда", - добавила представитель МВД, отметив, что злоумышленником оказался 23-летний местный житель.

В ходе обыска у молодого человека полицейские изъяли восемь мобильных телефонов, компьютерную технику, носитель информации, банковские и сим-карты, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ч. 3. ст. 159 УК РФ) ("Мошенничество в особо крупном размере"), ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.