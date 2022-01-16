Женщина и двое детей погибли в ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в пригороде Красноярска. В аварии погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"ДТП [произошло] в Березовском районе на 8-м км автодороги "Малый обход" г. Красноярск с участием грузового и легкового автомобилей. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека в [легковом] автомобиле Honda: женщина-водитель и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа для установления обстоятельств и причин столкновения.