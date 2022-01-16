СК возбудил дело по факту угроз уроженца Дагестана пассажирам автобуса в Москве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту высказывания угроз и националистических реплик молодым человеком, назвавшимся дагестанцем, в московском автобусе.

"В средствах массовой информации распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ)", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления нарушителя.

Ранее в воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов назвал возмутительной попытку молодого человека говорить от имени "дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления". "Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим, - приводит слова Меликова его пресс-служба. - Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".