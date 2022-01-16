В Подмосковье 11-летний ребенок погиб во время допзанятий на площадке школы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ученик четвертого класса умер во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСУ.

По предварительным данным, мальчик противопоказаний к занятию спортом не имел. Начата доследственная проверка, а также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка 2010 года рождения. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.