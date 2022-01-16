{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Доме культуры моряков в Мурманске произошел пожар

Площадь возгорания оценили в 50 кв. м

ТАСС, 16 января. Пожар произошел в Доме культуры моряков в Мурманске. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Мурманской области.

"В 19:09 поступило сообщение о возгорании по адресу г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 1 - ДК моряков", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС установили, что дым шел с кровли. На месте работают пожарно-спасательные подразделения - 35 человек и 10 единиц техники. В пресс-службе уточнили, что к Дому культуры прибыл начальник регионального МЧС Руслан Назаров.

Открытое горение ликвидировали в 20:06 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ

"Происходило возгорание на кровле здания на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировано 13 человек. В 20:06 открытое горение ликвидировано", - сказали в ведомстве.

Дом культуры моряков является объектом культурного наследия, его построили в 1936 году. 

 

 

Теги
РоссияМурманская область
Низкий уровень воды стал причиной массовой гибели рыбы в заливе в Чувашии
Решение проблемы поставлено на контроль регионального Минприроды
Читать полностью