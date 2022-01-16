Низкий уровень воды стал причиной массовой гибели рыбы в заливе в Чувашии

ТАСС, 16 января. Массовая гибель рыбы произошла в Чебоксарском заливе из-за недостатка кислорода и низкого уровня воды, сообщает в воскресенье региональное Минприроды.

Массовая гибель рыбы произошла в Чебоксарском заливе. По факту происшествия 2 января была проведена проверка, взяты пробы воды. Установлено, что кислорода в воде было критически мало для выживания рыбы. В воскресенье, 16 января, Минприроды подвело итоги проверки на совещании с представителями профильных ведомств.

"Проблема в том, что уже несколько лет залив не заполняется больше чем на 2 м. Много мелководий, а летом - бурная водная растительность на мелководьях. Это все разлагается, потребляя растворенный в воде кислород. Водообмена на заливе нет, а в зимний период водоем покрывается ледовым покровом, что и приводит соответственно к минимальным концентрациям растворенного кислорода. Проблема усугубилась еще и тем, что уже давно уровень воды в заливе очень низкий, растворенного кислорода в таком объеме меньше, вот рыба и задыхается, в первую очередь более крупная. Ситуацию можно улучшить за счет повышения уровня воды в Чебоксарском заливе", - цитируются слова доцента кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова Андрея Миронова.

Проблема носит ежегодный характер. Обслуживающая организация не предпринимала соответствующие меры, отмечается в пресс-релизе. Ситуация взята на контроль региональным Минприроды.

Чебоксарский залив является рыбохозяйственным водоемом второй категории, занесен в Государственный рыбохозяйственный реестр РФ.