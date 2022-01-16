Сотрудник ООН погиб, катаясь на лыжах в Турции

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Газиантепе, погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте "Эрджиес" в центральной части Турции. Об этом сообщила в воскресенье газета Hürriyet.

По данным издания, 45-летний канадец во время катания на горных лыжах съехал с трассы, попал под лавину. Его друзья сообщили спасателям о произошедшем, однако когда те сумели добраться до места происшествия, Крифт был уже мертв.