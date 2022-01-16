Суд в Дагестане арестовал сотрудника "Дагэнерго" по делу о взятке

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца сотрудника филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" по делу о взятке, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении начальника отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ. Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, до 13 марта 2022 года",- говорится в сообщении.

Согласно поступившему в суд материалу, подозреваемый получил взятку за бездействие по непринятию мер для изменения тарифа с льготного на коммерческий за потребление электроэнергии в отношении лица, владеющего оборудованием, используемым для осуществления майнинговых операций в Карабудахкентском районе республики.