Уголовное дело возбудили после вооруженного нападения на вдову Градского

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В прокуратуре Московской области добавили, что поставили на контроль расследование данного уголовного дела. "Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В главке подмосковного ГУ МВД добавили, что Марина Коташенко обратилась в полицию и сообщила, что на нее совершено нападение. По словам заявительницы, следуя со стороны деревни Глагольево на автомобиле, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. "В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", - добавили в главке.

Ранее источник ТАСС сообщил, что трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором ехала Коташенко. Затем они подсели к ней и, угрожая оружием, заставили женщину вернуться домой в Наро-Фоминский район. Там они забрали у Коташенко 100 млн рублей, после чего скрылись. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".